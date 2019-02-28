شاهد.. ريال مدريد يستعد بقوة لكلاسيكو رد الاعتبار أمام برشلونة

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد إلى التدريب استعدادًا لمباراة برشلونة السبت المقبل، في الدوري الأسباني، على ملعب سانتياجو برنابيو، ليثأر من الفريق الكتالوني بعد خسارته بثلاثية نظيفة بكأس ملك أسبانيا، والخروج

من منافسات البطولة.

وقامت المجموعة بتمارين الاستحواذ على الكورة والتصويب على المرمي وربما يدفع سانتياجو سولاري المدير الفني لريال مدريد بجاريث بيل في التشكيل الأساسي في مباراة

السبت، حيث يعتبر لاعباً خطيراً أمام المرمى أكثر من لوكاس فاسكيز، الذي حل محله في التشكيل الأساسي في كلاسيكو الكأس.

ويحتل برشلونة صدارة جدول ترتيب الليجا بفارق 9 نقاط عن الريال، وفوز آخر في ملعب برنابيو سيكون كافيًا لإبعاد الريال عملياً عن سباق التتويج باللقب.