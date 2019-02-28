26 لاعبًا في قائمة المنتخب الأوليمبي استعدادًا لمالاوي

أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي قائمة تضم 26 لاعبًا لدخول معسكر الفريق استعدادًا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن برنامج المنتخب الأوليمبي استعدادا لنهائيات الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.

وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي اختيار لاعبين من أندية الأهلي والزمالك والإسماعيلي بسبب ارتباطات أنديتهم في هذا التوقيت ببطولات أندية أفريقية كما سمح للاعبي الإنتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة

مع أنديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس علي أن ينضموا بعد المباراة للمعسكر

ضمت القائمة اللاعبين :-

• عمر رضوان

• شهاب الدين

• محمود جاد

• مصطفي شوبير

• أسامة جلال

• محمود مرعي

• أحمد رمضان

• محمود جابر

• أحمد يوسف

• شريف رضا

• يوسف الجوهري

• إمام عاشور

• مصطفي محمد

• أحمد ياسر ريان

• كريم العراقي

• كريم يحيي

• محمد دسوقي

• أحمد أبو الفتوح

• عمر سعد

• أكرم توفيق

• أحمد مصطفي

• أحمد حمدي

• غنام جمعة

• عمار حمدي

• إسلام عطية

• ناصر منسي

من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب على أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة

وأشار إلى أن المباراة فرصة لتجربة بعض العناصر المنضمة حديثًا للمنتخب بعد تألقها مع أنديتها.

كما أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب على أن المباراة تحدد لها الثامنة مساء 8 مارس بستاد بتروسبورت فيما سيبدأ معسكر الفريق يوم 4 مارس، مشيرًا إلى أن منتخب مالاوي سيصل القاهرة 3 مارس قادما من معسكره ببلجيكا.