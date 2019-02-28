الزمالك يفوز على الأوليمبي في دوري اليد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الأوليمبي السكندري بنتيجة ٣٥/٢٢ ضمن مباريات الجولة السادسة من مرحلة النهائيات من دوري المحترفين والتي أقيمت بصالة هيئة من مرحلة النهائيات من دوري المحترفين والتي أقيمت بصالة هيئةقناة السويس بالإسماعيلية. وبذلك ارتفع رصيد الزمالك إلى ٢٢ نقطة في صدارة الدوري. وارتدى الزمالك الطاقم الأسود حدادًا علي أرواح ضحايا قطار محطة رمسيس الأخير.

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