جروس يعقد محاضرة فنية قبل تدريبات الزمالك

عقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ،محاضرة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق المران المقام حالياً بملعب النادي. وتحدث جروس خلال الجلسة مع اللاعبين عن بعض الأمور الفنية المعينة التى ينوي تطبيقها، وكذلك وجه تعليمات ومهام للاعبين لتنفيذها في التدريبات والمباريات المقبلة. كما طالب جروس لاعبي الزمالك بالتركيز الشديد، وتنفيذ المطلوب منهم علي أكمل وجه. ويستعد الزمالك لمواجهة بيترو أتلتيكو الأنجولى الأحد المقبل فى أنجولا بالجولة الرابعة لدور المجموعات لكأس الكونفدرالية الأفريقية.

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