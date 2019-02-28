مصر تفوز بتنظيم البطولة العربية للجودو

فازت مصر بشرف تنظيم البطولة العربية للأندية الأبطال للجودو للبراعم والشباب والشابات والناشئين والناشئات والكبار، وذلك فى اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد العربى الذى عقد مؤخرًا بالمغرب بحضور الدول الأعضاء وهى مصر واليمن والسعودية وتونس الأردن والجزائر، حيث حصلت مصر على الموافقة على التنظيم بالأغلبية الساحقة، وتم خلال الاجتماع اختيار المغربى أبو بكر باده أمين الجامعة المغربية للجودو أمينًا عامًّا للاتحاد الأفريقى للسومو.

قال المهندس مطيع فخر الدين الزهوى رئيس اتحاد

الجودو ونائب رئيس الاتحاد العربى ورئيس الاتحاد الأفريقي للسومو أنه اتفق مع أعضاء المكتب التنفيذى على إقامة البطولة العربية فى شهر فبراير من العام المقبل بمدينة شرم الشيخ، نظرًا لاستضافة تونس البطولة العربية للمنتخبات فى أغسطس المقبل.

أشار فخر الدين إلى أن منتخبنا الوطنى للسومو حصل على لقب أول بطولة أفريقية ينظمها الاتحاد الأفريقي والتى أقيمت على هامش

اجتماعات المكتب التنفيذى الذى عقد بالمغرب، موضحًا أن البطولة شارك فيها ست دول هى أنجولا والكونغو كينشاسا والمغرب وتونس وجيبوتى، حيث فازت مصر بسبع ميداليات متنوعة، بواقع خمس ذهبيات وفضيتين، حصل على الذهب كل من عبدالرحمن الصيفي وزن 85 كيلو جرامًا، ومحمد عوَض وزن 100 كيلو جرام، ويوسف عبدالوهاب وزن 115 كيلو جرامًا، ورامي بلال وزن فوق 115 كيلو جرامًا، وعبدالرحيم عبيد فى الوزن المفتوح، حصل على الفضيتين إبراهيم عبداللطيف فى وزنى فوق 115 كيلو جرامًا والمفتوح، رأس البعثة هاشم أحمد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو والسومو والاكيدو.