طاقم تحكيم سوداني لإدارة مباراة مصر والنيجر

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا من الاتحاد الأفريقي يخطره فيه بتعيين طاقم تحكيم من جنوب السودان لإدارة مباراة مصر والنيجر المقرر إقامتها يوم 23 مارس المقبل في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية. المقرر إقامتها يوم 23 مارس المقبل في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية. ويتكون الطاقم من: حكم ساحة: رينج نيير مالونج مساعد أول: جاسم مادير مساعد ثان: جورج بريماتو أوليبو حكم رابع: الير ميشيل جيمس المراقب: محمد بلال ( موريتانيا ) مراقب الحكام : صديق بيكايا ماجاسا ( مالي )

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