الزمالك يفوز على مصر الجديدة بدوري قطاعات القاهرة

فاز فريق الزمالك لكرة القدم مواليد 2002 على نظيره مصر الجديدة برباعية نظيفة، وذلك في الجولة التاسعة، ضمن فعاليات دوري قطاعات القاهرة. فعاليات دوري قطاعات القاهرة. حيث أحرز أهداف الزمالك عمر أيمن هدفين، سيد محمد هدفين. وجاء ذلك الفوز تحت قيادة المدير الفني جمال حمزة ويعاونه محمود محمود مدرب عام، أحمد محسن مدرب، والمشرف الفني عصام عبده، سيد صلاح إداري الفريق.

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