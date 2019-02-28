رياضة | شوقي غريب يختار 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي لمباراة "مالاوي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شوقي غريب يختار 26 لاعبا في قائمة المنتخب الأولمبي لمباراة "مالاوي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الاولمبي قائمة تضم 26 لاعبا لدخول معسكر الفريق استعدادا للقاء مالاوي يوم 8 مارس بمصر ضمن برنامج المنتخب الاولمبي استعدادا لنهائيات الامم الافريقيه تحت 23 سنه التي تستضيفها مصر خلال شهر نوفمبر المقبل و المؤهلة لاولمبياد طوكيو 2020.

وتجنب الجهاز الفني للمنتخب الأولمبي اختيار لاعبين من أندية الأهلي والزمالك والاسماعيلي بسبب ارتباطات انديتهم في هذا التوقيت ببطولات اندية افريقيه كما سمح للاعبي الانتاج الحربي والاتحاد السكندري بالمشاركة مع انديتهم في مباراة الفريقين بالدوري يوم 7 مارس علي ان ينضموا بعد المباراة للمعسكر.

ضمت القائمة اللاعبون :-

• عمر رضوان

• شهاب الدين

• محمود جاد

• مصطفي شوبير

• أسامه جلال

• محمود مرعي

• أحمد رمضان

• محمود جابر

• أحمد يوسف

• شريف رضا

• يوسف الجوهري

• إمام عاشور

• مصطفي محمد

• أحمد ياسر ريان

• كريم العراقي

• كريم يحيي

• محمد دسوقي

• احمد ابو الفتوح

• عمر سعد

• أكرم توفيق

• أحمد مصطفي

• أحمد حمدي

• غنام جمعه

• عمار حمدي

• اسلام عطيه

• ناصر منسي

من جانبه أكد الكابتن شوقي غريب علي أهمية المباراة باعتبارها أمام منافس يستعد بقوة للقاء منتخب زامبيا بطل الأمم الأفريقية للشباب في الدور الثاني من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات البطولة.

وأشار إلى أن المباراة فرصة لتجربة بعض العناصر المنضمة حديثا للمنتخب بعد تألقها مع أنديتها.

كما أكد الدكتور علاء عبدالعزيز مدير المنتخب على أن المباراة تحدد لها الثامنة مساء 8 مارس بستاد بتروسبورت فيما سيبدأ معسكر الفريق يوم 4 مارس، مشيرا إلى أن منتخب مالاوي سيصل القاهره 3 مارس قادما من معسكره ببلجيكا.