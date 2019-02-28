رياضة | تاريخ مواجهات الإسماعيلي مع الأندية الجزائرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تاريخ مواجهات الإسماعيلي مع الأندية الجزائرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الفريق الأول للنادى الإسماعيلى، ضيفا على شباب قسنطينة الجزائرى مساء السبت المقبل على ملعب "الشهيد حملاوي"، هذه ضمن منافسات الفريقين فى الجولة الرابعة بالمجموعة الثالثة بدورى أبطال إفريقيا.

ويتواجد الإسماعيلي بدولة الجزائر للمرة الحادى عشر فى تاريخه خلال مشاركاته الأفريقية والعربية، حيث سبق ولعب 10 لقاءات مع 7 أندية جزائرية وهم: "مولودية وهران ونصر حسين داى وشبيبة القبائل ومولودية قسنطينة واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد وأهلى بو عريرج".

استطاع الدراويش أن يحقق نتائج إيجابية على الملاعب الجزائرية بالرغم من فقدان لقب نهائى كأس الاتحاد الأفريقى عام 2000.

حيث فاز فى لقاء وحيد وتعادل فى 7 وخسر مباراتين، وسجل لاعبيه 6 أهداف ومنى مرماه 5 أهداف، وجاءت على النحو التالي:-

* يوم 8 أغسطس 86 .. تعادل مع مولودية وهران سلبيًا ببطولة أبطال الكأس الأفريقية.

* يوم 15 مايو 92 .. خسر من مولودية وهران بهدف نظيف بدورى أبطال أفريقيا.

* يوم 1 ديسمبر 2000 .. تعادل مع شبيبة القبائل سلبيًا فى نهائى كأس الاتحاد الأفريقى.

* يوم 29 سبتمبر 2003 .. تعادل مع مولودية وهران بهدف لكل منهما بدورى أبطال العرب.

* يوم 2 أبريل 2004 .. تعادل مع نصر حسين داى سلبيًا بدورى أبطال العرب.

* يوم 19 نوفمبر 2006 .. تعادل مع أهلى بو عريج سلبيًا بدورى أبطال العرب.

* يوم 28 ديسمبر 2008 .. فاز على اتحاد العاصمة بأربعة أهداف مقابل هدف بدورى أبطال العرب.

* يوم 18 يوليو 2010 .. خسر من شبيبة القبائل بهدف نظيف بدورى أبطال أفريقيا.

* يوم 12 فبراير 2013 .. تعادل مع شباب بلوزداد بهدف لكل منهما بكأس الاتحاد العربى.

* يوم 12 مارس 2013 .. تعادل مع اتحاد العاصمة سلبيًا بكأس الاتحاد العربى.

والجدير بالذكر أن الدراويش يعود للملاعب الجزائرية مجددًا بعد غياب دام 2180 يومًا.