رياضة | كهربا يخضع للتحقيق في الزمالك بشأن واقعة بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كهربا يخضع للتحقيق في الزمالك بشأن واقعة بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حضر محمود كهربا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى مقر النادي منذ قليل.

وتواجد اللاعب بغرفة خلع الملابس قبل انطلاق المران والمقام حاليا بملعب النادي إلا أنه لم يشارك في التدريبات.

وقام اللاعب بالتوجه للشؤون القانونية بالنادي للخضوع للتحقيق عما بدر منه في مباراة بترو أتليتكو الأنجولي الأحد الماضي.