رياضة | وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير الرياضة يستقبل رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اليوم " كلاوس شورمان " رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث يرافقه شريف العريان أمين عام اللجنة الأوليمبية المصرية ورئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث وهاني فاروق نائب رئيس الاتحاد .

وأكد " الدكتور أشرف صبحي " خلال اللقاء أن لعبة الخماسي الحديث من أهم الألعاب الرياضية في مصر ، مشيراً إلى أن استضافة مصر لبطولة العالم للخماسي الحديث حالياً يأتي وفق رؤية الدولة لتنظيم واستضافة أكبر الأحداث العالمية والدولية بمنتهي الاحترافية .

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه تزامنا مع رئاسة مصر للاتحاد الافريقي وإعلان فخامة الرئيس " عبدالفتاح السيسي " رئيس الجمهورية أسوان عاصمة للشباب الافريقي 2019 يمكن ان ننظم للدول الافريقية بعض الفعاليات الخاصة بلعبة الخماسي في أسوان لنشر وتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية للعبة الخماسي الحديث بالدول الافريقية .

من جانبه أعرب " كلاوس شورمان " رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث عن شكره وتقديره لوزير الشباب والرياضة على استضافة مصر لبطولة العالم مشيداً بالتنظيم والاستضافة لجميع الفرق والمنتخبات .

وأضاف " شورمان " أن الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قرراستضافة مصر لاجراء بعض التجارب الخاصة بتطوير اللعبة في الجري والسباحة والرماية والتي سيتم إقرارها بمنافسات أولمبياد داكار 2022

وعلى هامش الزيارة حضر وزير الشباب والرياضة ورئيس الاتحاد الدولي فعاليات مسابقة ابداع لطلاب الجامعات المصرية والتي تنظمها وزارة الشباب والرياضة على مسرح الوزارة .

كان وزير الشباب والرياضة قد اعلن عن اطلاق بطولة العالم للخماسي الحديث التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 فبراير الجاري وحتى 3 مارس المقبل بنادي بلاتنيوم وبمشاركة 80 لاعب يمثلون 31 دولة وهي من ضمن البطولات العالمية المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 .