رياضة | آخرها ابتسامته بعد حادث محطة مصر .. 4 صور أغضبت المصريين من محمد صلاح

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آخرها ابتسامته بعد حادث محطة مصر .. 4 صور أغضبت المصريين من محمد صلاح والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

آثار الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي غضب الجماهير المصرية، بعدما نشر صورة له عبر حسابه الرسمي على "تويتر" اليوم الخميس، وتظهر على وجهه ابتسامة عريضة، احتفالًا بالفوز الكاسح لفريقه على واتفورد بخماسية نظيفة، وتناسي تمامًا حالة الحزن التي تعيشها مصر بسبب حادث محطة مصر والذي وقع أمس الأربعاء، أسفر عن سقوط عددًا من القتلي والمصابين.

وهاجمت الجماهير المصرية محمد صلاح بعد نشر صورته وعلي وجهه ابتسامة عريضة دون مراعاة حزن المصريين بسبب الحادث الأليم، وأخذ البعض يقارن تصرفه مع تصرف نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق محمد أبوتريكة والذي حرص على الظهور بملابس سوداء كاملة خلال الاستوديو التحليلي لمباريات الدوري الإنجليزي على قنوات "بي إن سبورتس".

ليست هذه المرة الأولي الذي يتسبب محمد صلاح في غضب المصريين منه، بل سبق ونشر بعض التغريدات والصور في أوقات سابقة آثارت استياء الجماهير المصرية بشكل كبير.

- "القطة" و"البوكسر":

نشر محمد صلاح صورة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وهو مستلقي على بطنه على "كنبة" في منزله ويداعب قطة صغيرة، ويظهر جزء من "البوكسر" الخاص به من ماركة "كالفن كلاين"، وهي الصورة التي آثارت استياء الجماهير المصرية، حيث رأي البعض أن هذه الصورة لا تتماشي مع عادات وتقاليد المصريين وكونه قدوة للشباب، و حصل على عددًا كبير من التعليقات مثيرة للجدل من متابعيه.

- شعار مجلة "بلاي بوي":

نشر محمد صلاح صورته عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مرتديًا "قناعًا"، وهو يعلن سفره إلى مصر متخفيًا للانضمام للمنتخب الوطني، ولكن التيشيرت الذي ارتداه "صلاح" في الصورة آثار غضب واستياء كل متابعيه ومحبيه، كونه يحمل شعار إحدى المجلات الإباحية "بلاي بوي".

- صورته مع فتاة "المالديف":

ظهر محمد صلاح مع إحدى الفتيات الجميلات ترتدي ملابس البحر المثيرة، أثناء قضاء عطلته الصيفية بأحد شواطئ جزر المالديف، والتي ظهر فيها اللاعب يمسك بالعصير في يده، بينما تقوم الفتاة بالتقاط "صورة سيلفي" معه، وهي الصورة التي صدمت عشاق ومتابعي نجم ليفربول والذين لم يعتادوا منه تلك المشاهد، بل اعتادوا منه دائمًا الظهور حاملًا "المصحف".