رياضة | مهاجم الإسماعيلي يحرم حارس شباب قسنطينة من رقم قياسي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الإسماعيلي يحرم حارس شباب قسنطينة من رقم قياسي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فشل الجزائرى شمس الدين رحمانى حارس شباب قسنطينة، فى تحقيق الرقم القياسى المسجل بإسم المغربى نادر لمياغرى.

جاء ذلك بعد أن قام الناميبى بنسيون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى فى هز مرماه خلال منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت مساء السبت الماضى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

حيث احتفظ ” رحمانى ” على نظافة شباكه لمدة 6 مباريات متتالية منذ بداية المسابقة الأفريقية هذا الموسم حتى المواجهة الأخيرة ضد الإسماعيلى.