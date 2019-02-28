رياضة | مهاجم الإسماعيلي يحرم حارس شباب قسنطينة من رقم قياسي في دوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مهاجم الإسماعيلي يحرم حارس شباب قسنطينة من رقم قياسي في دوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
فشل الجزائرى شمس الدين رحمانى حارس شباب قسنطينة، فى تحقيق الرقم القياسى المسجل بإسم المغربى نادر لمياغرى.
جاء ذلك بعد أن قام الناميبى بنسيون شيلونجو مهاجم الإسماعيلى فى هز مرماه خلال منافسات الجولة الثالثة بدورى أبطال أفريقيا التى أقيمت مساء السبت الماضى، على ملعب برج العرب بالإسكندرية.
حيث احتفظ ” رحمانى ” على نظافة شباكه لمدة 6 مباريات متتالية منذ بداية المسابقة الأفريقية هذا الموسم حتى المواجهة الأخيرة ضد الإسماعيلى.
واستطاع الفريق الجزائرى أن يصل إلى دور المجموعات بعدما تخطى فريق غاميتل الجامبى بهدف نظيف فى الدور التمهيدى الأول ثم الفوز على فييرس الأوغندى بثلاثة أهداف نظيفة، وفى دور المجموعات فاز على الأفريقى التونسى بهدف نظيف يليه مازيمبى الكونغولى بثلاثية نظيفة.
ويحل الدراويش ضيفًا على الفريق الجزائرى مساء السبت المقبل فى الجولة الرابعة على ملعب الشهيد حملاوى.
والجدير بالذكر أن الرقم القياسى مسجل بإسم حارس الوداد المغربى الذى حافظ على نظافة شباكه لمدة 7 مباريات متتالية.