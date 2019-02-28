رياضة | طاقم من جنوب السودان لإدارة مباراة "النيجر ومصر"

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تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابا من الاتحاد الافريقي يخطره فيه بتعيين طاقم تحكيم من جنوب السودان لإدارة مباراة النيجر ومصر المقرر إقامتها يوم 23 مارس المقبل في ختام تصفيات بطولة الأمم الأفريقية. ويتكون الطاقم من: حكم ساحة: رينج نيير مالونج

مساعد أول: جاسم مادير

مساعد ثان: جورج بريماتو اوليبو

حكم رابع: الير ميشيل جيمس

المراقب: محمد بلال ( موريتانيا )

مراقب الحكام : صديق بيكايا ماجاسا ( مالي )