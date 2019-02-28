رياضة | الأهلي يخاطب "فيفا" بشأن عقوبة الهارب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يخاطب "فيفا" بشأن عقوبة الهارب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب، إرسال فاكسًا رسميًا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تبلغه بقرار المحكمة الرياضية الدولية، والذي تلقاه النادي اليوم الخميس، في قضيته مع الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الهارب.

وقررت المحكمة الرياضية الدولية، رفض الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الأهلي السابق، ضد العقوبة التي صدرت ضد اللاعب بتغريمه مبلغ مليون و436 ألف دولار، (25 مليون و154 ألف جنيه مصري) بسبب هروبه من النادي دون علم إدارة ناديه، وباتت الغرامة الموقعة على اللاعب باتة ونهائية.

وقال حلمي عبد الرازق المستشار القانوني للنادي، إنه سيتم مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بشآن حكم المحكمة الرياضية الدولية برفض الاستئناف الذي تقدم به اللاعب، لمطالبته بدفع الغرامة التي تم توقيعها عليه في أقرب وقت.

وأضاف عبد الرازق، أن الهدف من إبلاغ "فيفا" هو أحقية النادي الأحمر في شكواه ضد اللاعب من البداية، بجانب الحصول على الغرامة الموقعة عليه في وقت محدد ودون أي تأخير.

وكان كوليبالي انضم إلى الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية لموسم 2016/2017، وقدم اللاعب مستوى رائع مع الفريق الأحمر قبل أن يهرب فجأة من صفوف الفريق، وبعد شكوى من الأهلي إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، تم الحكم على اللاعب بغرامة مالية قدرها مليون و436 ألف دولار.

عاجل.. المحكمة الدولية ترفض استئناف "كوليبالي" ضد الأهلي

رفضت المحكمة الدولية الرياضية، الاستئناف المقدم من الإيفواري سليماني كوليبالي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السابق، على العقوبة الصادرة ضده لصالح القلعة الحمراء.

وكانت المحكمة الرياضية أصدرت قرارها ضد اللاعب، بتغريمه مليون و436 ألف دولار، بسبب هروبه من النادي الأهلي، دون إبداء أسباب صريحة للهروب.

وأصبح الحكم الصادر من المحكمة الرياضية لصالح الأهلي، نهائيًا، ولابد من دفع اللاعب قيمة الغرامة كاملة للنادي دون تأخير، وتتطبق الغرامات عليه في حالة تأخر الدفع.