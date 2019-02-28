رياضة | السلة: الاستئناف أصدرت حكما نهائيا برفض دعوى بطلان الانتخابات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السلة: الاستئناف أصدرت حكما نهائيا برفض دعوى بطلان الانتخابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد محمد فتحي عضو الاتحاد المصري للسلة أن محكمة الاستئناف أصدرت اليوم الخميس، حكما برفض الدعوى التي أقامها هيثم السعيد يطلب فيها التماس بإعادة النظر في الحكم الذي صدر بتاريخ 22 يوليو الماضي، والذي يقضي ببطلان حكم مركز التسوية والتحكيم ببطلان انتخابات الاتحاد المصري لكرة السلة.

وقال محمد فتحي عضو الاتحاد المصري لكرة السلة، إن السعيد اتهم الاتحاد بالغش والتدليس أمام محكمة استئناف القاهرة، وهو ما دعا المحكمة لرفض الدعوى لثبوت عدم صحة اتهاماته.

ولم يتقدم السعيد بدعوى لنقض الحكم، وهو ما يعني أن الحكم نهائي وبات، لانتهاء المدة القانونية المحددة للحكم.

يذكر أن اتحاد السلة مثله في الدعوى المحامي الشهير الدكتور هاني سري الدين.