اونلاين | كورة اون لاين.. بث مباشر مباراة النصر والشباب بدون تقطيع

كورة اون لاين.. بث مباشر مباراة النصر والشباب بدون تقطيع

يحل فريق النصر ضيفًا ثقيلًا على مضيفه الشباب، مساء اليوم الخميس 28 فبراير 2019، في تمام الساعة الـ 20:30 مساءً بتوقيت السعودية، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري السعودي لكرة القدم 2018-2019، دوري بلس مشاهدة مباراة النصر والشباب.

بث مباشر مشاهدة مباراة النصر والشباب:

النصر نجح في تحقيق الفوز في في مباراته الأخيرة في الدوري على حساب فريق الفيحاء بهدف دون رد، في إطار منافسات الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وبهذا الانتصار ظل الفريق في المركز الثاني برصيد 46 نقطة وبفارق ست نقاط فقط عن الهلال المتصدر حاليًا جدول الترتيب، فبعد أن خاض الفريق 21 مباراة، حقق الفوز في 14، وتعادل في أربع وتلقى ثلاث هزائم، يلا شوت مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر.

كورة لايف مشاهدة مباراة النصر والشباب:

على الجانب الأخر يدخل فريق الشباب مباراة اليوم وهو في المركز الثالث برصيد 40 نقطة وبفارق 12 نقطة عن الصدراة، ويدخل الفريق هذه المباراة وهو قادم من فوز أمام القادسية في الجولة الماضية بهدف نظيف، ولعب الفريق حتى الآن 21 مباراة، استطاع أن يحقق الانتصار في 11 مباراة وتعادل في سبع، وخسر ثلاث مباريات فقط، بث مباشر الأسطورة مشاهدة مباراة النصر والشباب بث مباشر.

أون لاين مشاهدة مباراة النصر والشباب:

لن يغير مدرب النصر روي فيتوريا طريقته المعتاد وسيدفع براموس وأوفيني في مركز قلب الدفاع، بينما سيعتمد على عبد الرزاق حمد الله في خط الهجوم، وخلفه الثلاثي أحمد موسي، يحيى الشهري، نور الدين أمرابط، بينما سيعتمد سوموديكا على طريقته المعتادة، وسيبدأ بن مصطفى في حراسة المرمى، وأمامه الرباعي محمد سالم، جامان، بن العمري، محمد سالم، وستولى قيادة خط الهجوم الجامبي بوباكار تراوالي، وتنقل المباراة في بث حي ومباشر عبر قناة السعودية الرياضية.