«بوما» راعية لـ «مانشستر سيتي» بصفقة خيالية

أبرم مسئولو مانشستر سيتي اتفاق مع شركة بوما للملابس الأحذية الرياضية المعروفة، لرعاية قميص الستيزن الفترة المقبلة.

وكشفت «ديلي ميل» البريطانية عن قيمة الصفقة الخيالية حسب وصف الصحيفة والمقدرة بـ 650 مليون جنيه إسترليني لعقد من الزمن (10 سنوات)، على أن تدفع الشركة في الموسم الواحد 65 مليون إسترليني، وقالت الصحيفة في هذا الشأن إن هذه الشراكة تغطي تكاليف مدينة بأكملها.وتعد ثاني أكبر صفقة في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز بعد شراكة مانشستر يونايتد وأديداس والمقدرة بـ 750 مليون إسترليني.

وقال فيران سوريانو رئيس نادي مانشستر سيتي : «إنه يوم تاريخي بالنسبة لنا. ما نقوم به لم يحدث من قبل. إنها شراكة غير مسبوقة، وكنا بحاجة إلى شريك بهذا الحجم. وجود شريك واحد فقط يوفر لنا الوقت في المناقشات ويتيح لنا القيام بأشياء كثيرة على مستوى العالم».