تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس 28 – 2 – 2019 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالمية أبرزها، مواجهات المحترفين فى الدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهتى تريزيجيه وكوكا فى كأس تركيا واليونان.
مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا
فالنسيا × ريال بيتيس – الساعة العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3
مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين
التعاون × الاتفاق "حسين السيد" – الساعة الثالثة عصرا
أحد "أحمد جمعة" × الفتح – الساعة السادسة وخمس دقائق
الشباب × النصر – الساعة السابعة والنصف مساء
مواعيد مباريات الدوري المصرى
الجونة × بتروجت – الساعة الرابعة عصرا – على قناة On Sport HD
مواعيد مباريات كأس تركيا
قاسم باشا "تريزيجيه" × بلدية أكهيسار سبور – الساعة السابعة مساء
مواعيد مباريات كأس اليونان
أولمبياكوس "كوكا" × لاميا – الساعة السابعة والنصف مساء
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