تعرف على مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة لها

تقام اليوم الخميس 28 – 2 – 2019 العديد من المباريات فى مختلف ملاعب العالمية أبرزها، مواجهات المحترفين فى الدوري السعودي، بالإضافة إلى مواجهتى تريزيجيه وكوكا فى كأس تركيا واليونان.

مواعيد مباريات كأس ملك إسبانيا

فالنسيا × ريال بيتيس – الساعة العاشرة مساء – على قناة beIN SPORTS HD 3

مواعيد مباريات الدوري السعودي للمحترفين

التعاون × الاتفاق "حسين السيد" – الساعة الثالثة عصرا

أحد "أحمد جمعة" × الفتح – الساعة السادسة وخمس دقائق

الشباب × النصر – الساعة السابعة والنصف مساء

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مواعيد مباريات الدوري المصرى

الجونة × بتروجت – الساعة الرابعة عصرا – على قناة On Sport HD

مواعيد مباريات كأس تركيا

قاسم باشا "تريزيجيه" × بلدية أكهيسار سبور – الساعة السابعة مساء

مواعيد مباريات كأس اليونان

أولمبياكوس "كوكا" × لاميا – الساعة السابعة والنصف مساء