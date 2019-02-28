ملخص مباراة برشلونة وريال مدريد فى كلاسيكو نصف نهائى الكأس

حقق فريق برشلونة الإسبانى، فوزا كبيرا على غريمه التقليدى ريال مدريد، بثلاثة أهداف دون مقابل، فى المواجهة المثيرة التى أقيمت بينهما فى كلاسيكو الأرض مساء أمس، الأربعاء، على ملعب "سانتياجو برنابيو"، فى إياب الدور نصف النهائى لكأس ملك إسبانيا.

سجل النجم الأوروجويانى لويس سواريز هدف برشلونة الأول فى الدقيقة 50 من زمن المباراة.

وأحرز رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد، الهدف الثانى لصالح برشلونة بالخطأ فى مرماه بالدقيقة 69 من زمن المباراة، ثم سجل لويس سواريز، الهدف الثالث فى شباك ريال مدريد عن طريق ركلة جزاء، بالدقيقة 73 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يحسم برشلونة تأهله للمباراة النهائية من كأس ملك إسبانيا للمرة السادسة على التوالى فى إنجاز تاريخى بمجموع المباراتين 4/1، حيث تعادل على أرضه ووسط جماهيره فى الذهاب بنتيجة 1/1 على ملعب "كامب نو".

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة نهائى كأس الملك فى مايو القادم مع الفائز من مواجهة ريال بيتيس وفالنسيا فى مواجهة الإياب المقرر لها مساء الخميس.