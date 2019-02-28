محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام واتفورد

أعلن مدرب ليفربول يورجن كلوب بتواجد النجم المصري محمد صلاح ضمن تشكيل فريقه، لمواجهة واتفورد، اليوم الأربعاء، على ملعب أنفيلد، في إطار الجولة الـ28 من البريميرليج.

وشهد تشكيل الريدز غياب المهاجم البرازيلي روبرتو فيرمينو، بعد تعرضه للإصابة في مباراة مانشستر يونايتد الماضية.

وجاء تشكيل ليفربول كما يلي:

حراسة المرمى: أليسون

خط الدفاع: أرنولد، فان ديك، ماتيب، روبرتسون

خط الوسط: فابينيو، ميلنر، فينالدوم

خط الهجوم: ماني، صلاح، أوريجي

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على الجانب الآخر جاء تشكيل واتفورد الذي أعلنه خافي جارسيا كما يلي:

حراسة المرمى: فوستر

خط الدفاع: يانمات، كاثكارت، ماريابا، ماسينا.

خط الوسط: هيوز، ديكوريه، كابويه، بيريرا

خط الهجوم: ديني، دولوفيو

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة ترتيب البريميرليج برصيد 66 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن مانشستر سيتي، بينما يأتي واتفورد في المركز السابع برصيد 40 نقطة.