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التشكيل الرسمي لكلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

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أعلن كلا من المدرييين الفنيين  سولاري وفالفيردي لمباراة وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سنتياجو بيرنابيو.

وكانت مباراة الذهاب، بملعب كامب نو، قد انتهت بالتعادل 1-1.

وجاء تشكيل ريال مدريد: نافاس – كاربخال – راموس – فاران – ريجيلون – كروس – كاسيميرو – مودريتش – فاسكيز – فينيسيوس – كريم بنزيما.

وجاء تشكيل : تير شتيجن – سيميدو – بيكيه - لينجليت –روبيرتو – خوردي ألبا - بوسكيتس – راكيتيتش – ديمبيلي – ليونيل – سواريز.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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