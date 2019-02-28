التشكيل الرسمي لكلاسيكو الكأس بين ريال مدريد وبرشلونة

أعلن كلا من المدرييين الفنيين سولاري وفالفيردي لمباراة ريال مدريد وبرشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بملعب سنتياجو بيرنابيو. وكانت مباراة الذهاب، بملعب كامب نو، قد انتهت بالتعادل 1-1. وجاء تشكيل ريال مدريد: نافاس – كاربخال – راموس – فاران – ريجيلون – كروس – كاسيميرو – مودريتش – فاسكيز – فينيسيوس – كريم بنزيما. وجاء تشكيل برشلونة: تير شتيجن – سيميدو – بيكيه - لينجليت –روبيرتو – خوردي ألبا - بوسكيتس – راكيتيتش – ديمبيلي – ليونيل ميسي – سواريز.

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