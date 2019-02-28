عقوبة ضد لاعبي المنتخب العراقي بعد سوء أداءه في كأس آسيا2019

أعلنت لجنة تقصي الحقائق، التي شكلها الاتحاد العراقي لكرة القدم لتقييم وبحث أسباب خروج منتخب "أسود الرافدين" من كأس آسيا 2019، عقوبات قاسية على بعض اللاعبين لأسباب انضباطية.

وقررت اللجنة معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم بالحرمان من تمثيل منتخب العراق لمدة سنة واحدة لعدم الالتزام انضباطيًا، وحرمان علي عدنان من تمثيل المنتخب لمدة 6 أشهر للتأثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين أثناء البطولة.

كما عاقبت اللجنة اللاعب علي حصني لمدة 4 أشهر لمغادرة مقر الوفد من دون علم، وتوجيه إنذار نهائي لمحمد حميد وصفاء هادي لإجراء لقاءات صحفية خلال البطولة، بالإضافة لحرمان الإعلامي عمر رياض من مرافقة الوفود الرياضية لمدة سنة.

وودع منتخب العراق بطولة كأس أمم آسيا 2019، التي أقيمت في الإمارات، بعد خسارته أمام قطر في الدور الـ16 بهدف وحيد، سجله بسام هشام الراوي ذو الأصول العراقية.

وجاءت القرارت كالتالي:

اتحاد الكرة يصادق على مقررات لجنة تقصي الحقائق

صادق الاتحاد العراقي لكرة القدم على توصيات اللجنة المشكلة بتقصي الحقائق حول مشاركة المنتخب الوطني في بطولة اسيا والتي جائت كما يلي :

1- معاقبة اللاعبين علي فائز ووليد سالم لمدة سنة واحدة من اللعب مع المنتخبات الوطنية

2- حرمان الاعلامي عمر رياض لمدة سنة من مرافقة الوفود الرياضية

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3- معاقبة اللاعب علي عدنان لمدة 6 اشهر من اللعب مع المنتخب الوطني للتاثير السلبي من قبل وكيله الخاص على بقية اللاعبين

4- معاقبة اللاعب علي حصني من تمثيل المنتخب الوطني لمدة 4 اشهر

5- توجيه انذار نهائي للاعبين محمد حميد وصفاء هادي بسبب اجراء لقاءات صحفية دون علم الوفد الاعلامي

6- منع تواجد السماسرة في مقرات المنتخب الوطني

7- اعادة النظر برابطة مشجعي بالمنتخب الوطني واجراء انتخابات باسرع وقت

8- تشذيب اي وفد مستقبلاً وزيادة عدد الادارين

9- اصدار لائحة جديدة للوفود الرياضية ومنها اقامة اللاعبين في طابق واحد

10- ضرورة ابتعاد الوفود الاعلامية عن التشهير بلاعبي المنتخبات الوطنية