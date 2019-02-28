آرسنال يسعى لتجهيز بديل ناتشو مونريال

يسعى نادي آرسنال الانجليزي ، لدعم مركز الظهير الأيسر في الفريق، في ظل اقتراب رحيل الإسباني ناتشو مونريال عن صفوف الفريق في الانتقالات الصيفية القادمة .

وكشفت صحيفة "ذا صن" اليوم الأربعاء، إلى أن أرسنال يراقب مستوى كيران تيرني، ظهير سيلتيك الأسكتلندي، ومن المتوقع أن يتقدم المدفعجية بعرض يصل لـ25 مليون إسترليني للحصول على خدماته.

Advertisements

وتابعت الصحيفة، أنَّ آرسنال سيواجه منافسة شرسة من مدرب سيلتيك السابق، وليستر سيتي الحالي بريندان رودجرز، الذي يرغب في إعادة العمل مع اللاعب مرة أخرى، لكن هذه المرة في نادي ليستر سيتي.

وارتبط آرسنال في السنوات الماضية في مركز الظهير الأيسر باللاعب ناتشو مونريال، قبل انضمام سايد كولاسيناك، وقامت إدارة النادي الإنجليزي بتمديد عقد ناتشو لمدة موسم إضافي لينتهي بنهاية الموسم الحالي.

يُذكر أن تيرني صاحب الـ21 عامًا، شارك مع سيلتيك في 32 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، وتمكن خلالهم من إحراز هدف وحيد وصناعة 6 أهداف آخرين.