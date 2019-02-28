محمد صلاح يختار الهدف الافضل له في البريميرليج

قام النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول،بإختيار أفضل أهدافه في مسيرته بالدوري الإنجليزي بعد وصوله للهدف رقم 50 كلاعب في "البريميرليج" الشهر الماضي.
محمد صلاح وصل إلى الهدف رقم 50 عن طريق شباك كريستال بالاس، عندما سجل ثنائية ليرفع رصيده من الأهداف إلى 50 بواقع 48 مع ليفربول، وهدفين مع تشيلسي، حيث حصل على جائزة شرفية من إحدى الرعاة للمسابقة.
وقال محمد صلاح في تصريحات للموقع الرسمي لـ"البريميرليج": "الهدف المختلف بالنسبة لي كان هدفي في إيفرتون، لأنني استخدمت مهاراتي، وقوتي بالإضافة لإنهاء الكرة بشكل مميز، أنا أفضله".
ويستعد محمد صلاح لتحقيق رقم مميز، في حال تسجيله هدفًا خلال مباراة اليوم الأربعاء، أمام واتفورد في الجولة الـ28 من الدوري الإنجليزي، حيث سيكون أسرع لاعب يصل إلى الهدف رقم 50 مع نادي واحد في البريميرليج في 63 مباراة فقط.
ويحمل الأسطورة الإنجليزية آلان شيرار الرقم القياسي كأسرع لاعب يسجل 50 هدفا لفريق واحد في الدوري الإنجليزي برصيد 66 مباراة مع نيوكاسل.
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