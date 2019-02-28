رسميا..موعد مباراة مصر والنيجر في تصفيات أفريقيا

تلقى الاتحاد المصري لكرة القدم خطابًا رسميًا من نظيره الأفريقي حدد خلاله موعد مباراة منتخب مصر مع النيجر في التصفيات الافريقية المؤهلة لأمم أفريقيا.

وحدد الخطاب يوم 23 مارس المقبل موعدًا لإقامة المباراة على أن تنطلق في تمام الرابعة والنصف عصرًا بستاد الجنرال سيناي كاونتشي بنيامي عاصمة النيجر.

ويلتقي المنتخب الوطني مع النيجر في إطار منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا والتي ستقام في مصر خلال الفترة بين 21 يونيو وحتى 19 يوليو المقبلين.

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني حسم مقعده في نهائيات البطولة حيث يحتل وصافة المجموعة العاشرة برصيد 12 نقطة متساويًا مع تونس متصدر جدول المجموعة.