رسميًا.. مؤمن سليمان مديرًا فنيًا لنادي النجوم

قامت إدارة نادي نجوم اف سي عن باعلان مؤمن سليمان مديرًا فنيًا للفريق خلفًا لأحمد سامي. وكان سامي قد أعلن استقالته من تدريب الفريق في أعقاب الخسارة الأخيرة للفريق أمام وادي دجلة بنتيجة 2-1. واستعانت إدارة النجوم بخدمات مؤمن سليمان مدرب الزمالك الأسبق لتولي المهمة الفنية للفريق الذي يحتل المركز الأخير في جدول الدوري المصري برصيد 21 نقطة. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن الجهاز المعاون لمؤمن سليمان خلال الساعات المقبلة. وسبق لسليمان تدريب الزمالك وتأهل به إلى نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا نسخة 2016 إلا أنه خسر أمام صن دوانز الجنوب أفريقي، كما قاد فريق سموحة ومصر المقاصة الموسم الماضي، بينما تولى هذا الموسم القيادة الفنية لبتروجيت قبل رحيله في نهاية يناير الماضي.

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