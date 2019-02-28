الفيفا يعلن إيقاف مدى الحياة لنائب رئيس الاتحاد الزامبي السابق

قام الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بإيقاف بونيفيس مواميلو نائب رئيس الاتحاد الزامبي السابق ورئيس الإدارة المالية السابق مدى الحياة اليوم الأربعاء على لحصوله على رشوة.
وقال الفيفا في بيان "أدانت الغرفة القضائية في لجنة القيم المستقلة السيد بونيفيس مواميلو نائب رئيس الاتحاد الزامبي ورئيس الإدارة المالية السابق بقبول رشى في انتهاك لميثاق القيم في الفيفا".
وإضافة للإيقاف مدى الحياة عن كل الأنشطة الدولية المتعلقة بكرة القدم، فرض الفيفا أيضا غرامة على مواميلو بلغت عشرة آلاف فرنك سويسري (10015 دولارا).
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