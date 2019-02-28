نادي أتروميتوس يمنع عمرو وردة من خوض التدريبات مع الفريق

قامت إدارة نادي أتروميتوس اليوناني، بمنع المصري عمرو وردة من خوض التدريبات مع باقي عناصر الفريق على خلفية ما قام به أثناء استبداله في مباراة أيك أثينا التي شهدت توديع بطولة الكأس.

وقرر نادي أتروميتوس منع عمرو وردة من خوض التدريبات مع باقي عناصر الفريق اليوم الأربعاء، وذلك كرد فعل على ما قام به أمس الثلاثاء.

وقال النادي في بيان أصدره اليوم: "بعد ما وقع أمس من أحداث، وبقرار من إدارة النادي، والجهاز الفني، تمت معاقبة وردة الذي سيخوض التدريبات منفردًا في وقت مختلف عن باقي عناصر الفريق."

وتفاعل عمرو وردة مع هجوم جماهير أيك أثينا عليه اثناء استبداله

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ولم يحدد النادي موعد عودة عمرو ودرة للتدريبات الجماعية، وإن كان سيتمكن من التواجد في أي من المباريات المقبلة بداية من لقاء الأحد في الدوري أمام بانيونيوس.

ويلعب وردة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي مع أتروميتوس بعدما دخل في خلافات مع المدير الفني لباوك على خلفية عدم مشاركته بانتظام في المباريات.

وأعلن المنتخب المصري عن استدعاء عمرو رودة من أجل مواجهة النيجر ونيجيريا في مارس الجاري بختام تصفيات أمم إفريقيا وبداية مرحلة الاستعداد لخوض البطولة.