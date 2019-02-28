المجلس الأعلى للإعلام يوقف برنامج الزمالك اليوم

قام المجلس الأعلى لتنظيم الاعلام المصري برئاسة مكرم محمد أحمد، بإصدار 3 قرارات بناء على توصيات لجنتي الشكاوي وضبط الأداء الرياضي، عقب اجتماع حضره أعضاء اللجنتين والأمين العام والمستشار القانوني للمجلس.

وتضمنت القرارات حسب البيان الرسمي، اليوم الأربعاء، منع بث برنامجي "الزمالك اليوم" المذاع على قناة المحور، وبرنامج "الماتش" الذي يعرض علي قناة "صدى البلد" الفضائية لمدة أسبوع لكلا منهما.

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وقال البيان، إن سبب منع برنامج "الزمالك اليوم" بسبب ما ارتكبه من مخالفات للمعايير والضوابط الاعلامية باستخدام لغة التهديد لشخصيات عامة وإثارة الجماهير الرياضية.

وفِي حيثيات منع برنامج "الماتش" كان بسبب مخالفة المعايير والضوابط الاعلامية وبث أخبار كاذبة ترتب عليها إثارة الجماهير الرياضية.