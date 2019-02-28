نادي المهرة اليمني يفوز على نادي مصراتة الليبي (1/3) في دوري الأندية العربية للشطرنج

فاز نادي المهرة اليمني على نادي مصرتة الليبي بنتيجة (1/3) في الجولة الأولى من دوري الاندية العربية للعبة الشطرنج التي تستضيفها تونس خلال الفترة من 26 فبراير الى 2 مارس 2019م.
ووفق متابعة "الخليج 365"، حضر المباراة الاخ محمد عمر سويلم مدير عام مكتب الشباب والرياضة بالمهرة رئيس البعثة اليمنية المشاركة بالبطولة.
وسيخوض نادي المهرة - الذي يمثل اليمن - مباراته التالية في الجولة الثانية اليوم مساء أمام النادي الرياضي الجزائري سبورتنج بلعباس.
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