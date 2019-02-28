شكرا لقرائتكم خبر عن تتويج «أحد» و«النهضة» ببطولتي الشباب والناشئين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - سامي المغامسي (المدينة المنورة)

يتوج عضو مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة السلة العميد مصطفى القبلي شباب أحد ببطولة الدوري الممتاز لكرة السلة، غداً (الجمعة) بعد نهاية لقاء الفريق مع السلام في ختام الجولة الأخيرة من الدوري.

وفي سياق متصل، يسلم عضو مجلس إدارة الاتحاد فتحي القصاب فريق النهضة الفائز بدوري الناشئين كأس البطولة والميداليات الذهبية يوم (السبت)القادم، بعد ختام لقاء النهضة والسلام. ووجه رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد بتتويج الفرق الفائزة في الجولة الختامية، حيث جرت العادة سابقا بتكريم الفرق الفائزة في مسابقات الاتحاد للفئات السنية في نهاية الموسم في بطولة النخبة.