جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019 بعد نهاية الجولة 28 وترتيب الهدافين

مع اقتراب الدوري الإنجليزي من نهايته واشتدادا الصراع على حصد لقب البطولة الأقوى عالمياً، بدأ الجميع بعد مرور مباريات كل يوم البحث حول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والذي عادة مايبحث عنه جماهير كرة القدم حول العالم بعد الانتهاء من كل جولة من جولات الدوري الإنجليزي الممتاز والذي يحمل مسمى البريمرليج.

بدأت منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز تدخل في أسابيعها الأخيرة، وبالرغم من شدة المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم، إلا أنه تقتصر فقط على فريقين هما الأقرب لحصد اللقب، وهما فريقي مانشستر سيتي الإنجليزي حامل لقب البطولة النسخة الماضية، وفريق ليفربول الذي لم يتذوق طعم الفوز بلقب البريميرليج من تغيير مسمى البطولة من تسعينات القرن الماضي.

المنافسة لا تتوقف على لقب الدوري فقط، فهناك عدة فرق تحاول أن تنهي الدوري الإنجليزي في المراكز الأربع الأولى من أجل المشاركة بدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، فهناك أربع أندية تحاول أن تكون في المربع الذهبي للدوري الممتاز وهم: توتنهام، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد وأرسنال، والمنافسة بينهم شرسة خاصة وأن الفارق في النقاط بينهم ليس كبير.

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جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 2019

ومن أجل متابعة لحظية لكافة التغييرات التي تطرأ على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، قمنا بتقديم جدول البريمرليج لكم، وسنقوم بتحديثه من آن لآخر بعد أن تنتهي مباريات كل يوم تُلعب في منافسات البريمرليج، من أجل التسهيل على حضراتكم من متابعة الفريق الذي تشجعونه، ومعرفة ترتيبه بعد نهاية كل جولة، وإليكم جدول ترتيب البريمرليج بعد مرور 28 جولة حتى الآن:

جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

وبالرغم من شدة المنافسة على الدوري الإنجليزي بين الفرق، إلا أن اللاعبين لديهم أيضاً الشغف للحصول على لقب هداف الدوري الأشهر في العالم، والذي يحظى بمتابعة الملايين من كل دول العالم، وكان الدولي المصري محمد صلاح تمكن من التتويج الموسم الماضي بلقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز، إلا أنه يلاقي منافسة شرسة هذا الموسم مع كل من أجويرو، وأوباميانج، وهاري كين، وإليكم جدول ترتيب الهدافين حتى الآن:

اللاعب عدد الأهداف النادي أجويرو 18 مان سيتي محمد صلاح 17 ليفربول أوباميانج 16 ارسنال هاري كين 15 توتنهام سايدو ماني 14 ليفربول

ويحل حتى الآن على صدارة جدول هدافي البريمرليج الأرجنتيني سيرخيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي برصيد 18 هدفاً، ويأتي في المركز الثاني المصري محمد صلاح بالمركز الثاني برصيد 17 هدفاً، كما أن الجابوني أوباميانج يحل في المركز الثالث بجدول ترتيب الهدافين برصيد 16 هدفاً.