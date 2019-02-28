مران الأهلي.. جلسة تحفيزية من لاسارتي.. وسليمان يقترب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

استأنف فريق الكرة بالنادي الأهلي تدريباته، اليوم الخميس، استعدادًا لمباراة بتروجيت والمقرر لها يوم الإثنين المقبل ضمن منافسات الأسبوع الـ26 من مسابقة الدوري.

وشهد مران الأهلي جلسة بين المدرب الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي ولاعبيه، تحدث خلالها على الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الفريق البترولي.

وحرص لاسارتي على تحفيز اللاعبين من أجل استكمال سلسلة الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.

واستطاع الأهلي أن يحقق 8 انتصارات متتالية في مسابقة الدوري كان آخرها الفوز على الجونة (2-1) ضمن منافسات الأسبوع الـ24 من عمر المسابقة.

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وفي سياق متصل، خاض وليد سليمان بعض التدريبات البدنية على هامش مران الفريق، وذلك ضمن البرنامج البدني الذي يخضع له تحت إشراف أليخاندرو مخطط الأحمال.

وبحسب الموقع الرسمي، فإن سليمان اقترب من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية بعد خضوعه لبرنامج بدني قوي اشتمل على مران الكرة.

في المقابل، واصل الثنائي حسام عاشور ومحمد نجيب أداء برنامجهما التأهيلي على هامش المران.

وقام عاشور ونجيب، بالجري حول الملعب، وأداء بعض التدريبات المنفردة تحت إشراف طارق عبدالعزيز، إخصائي التأهيل بالفريق.

جدير بالذكر أن الأهلي يحتل المركز الثالث في جدول الدوري برصيد 48 نقطة بفارق الأهداف عن بيراميدز وصيف المسابقة وأربع نقاط عن الزمالك متصدر الجدول، إلا أن الأحمر والأبيض لديهما ثلاث مباريات مؤجلة.