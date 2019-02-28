الكلاسيكو.. كيف تابعت الصحف الإسبانية ثلاثية برشلونة في ريال مدريد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

سيطرت أحداث مباراة الكلاسيكو التي جمعت بين ريال مدريد وبرشلونة مساء أمس الأربعاء في ملعب سانتياجو برنابيو على أغلفة الصحف الإسبانية.

ونجح فريق برشلونة في حجز بطاقة التأهل إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا بعد فوزه على ريال مدريد برباعية مقابل هدف في مجموع لقائي الذهاب والإياب.

مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب كامب نو انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما سجل لريال مدريد اللاعب لوكاس فاسكيز وتعادل مالكوم للفريق الكتالوني، بينما فاز برشلونة بثلاثية دون رد في لقاء الإياب الذي أقيم على ملعب سانتياجو برنابيو سجلهما لويس سواريز (هدفين) وفاران هدفًا في مرماه.

صحيفة موندو ديبورتيفو

وضعت الصحيفة صورة كبيرة للويس سواريز على غلاف مجلتها باعتباره نجم المباراة الأول بتسجيله هدفين.

موندو عنونت قائلة: البارسا إلى النهائي السادس على التوالي في مسابقة الكأس بعد فوزه في البيرنابيو".

الفريق الكتالوني حقق لقب كأس الملك اربع مرات متتالية في أعوام (2014/15-2015/16-2016/17/2017/18)، وفي حال نجح في تحقيق اللقب هذا الموسم سيصبح أول نادي إسباني يحقق اللقب 5 مرات متتالية.

صحيفة آس

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فينيسيوس يلعب و سواريز يقتل

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد سيطر على معظم اوقات المباراة وأهدر العديد من الفرص أمام مرمى مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى برشلونة.

وأضافت آس أن ريال مدريد نجح في السيطرة على المباراة إلا أن برشلونة تمكن من قتل المباراة عن طريق لاعبه لويس سواريز الذي سجل هدفين.

ماركا

ريال مدريد سيطر على المباراة لكن برشلونة تأهل

واستعانت ماركا بصورة لسواريز في وضع الاحتفال في مواجهة فينسيوس الذي أهدر أكثر من فرصة خلال المباراة كانت كفيلة بتغيير النتيجة.

ومن المقرر أن يلتقي برشلونة في نهائي البطولة مع الفائز من مباراة فالنسيا وريال بيتيس المقرر لها في العاشرة مساء اليوم على ملعب ميستايا.