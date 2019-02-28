عبد الفتاح: ثلاثي المقدمة الأكثر ضغطًا على التحكيم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكد عصام عبد الفتاح عضو مجلس الاتحاد المصري لكرة القدم ورئيس لجنة الحكام أن ثلاثي المقدمة الزمالك والأهلي وبيراميدز هم الأكثر ضغطًا على التحكيم.

وخلال تصريحات إذاعية لراديو أون سبورت قال عبد الفتاح: "نحن الدولة الوحيدة في العالم التي تركز على أخطاء الحكام، لافتًا إلى أن الاعتراضات على التحكيم انتقلت من الأندية الكبيرة إلى الصغيرة".

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وأضاف عضو مجلس الجبلاية: "عندما استقدم بيراميدز حكام اجانب وحدثت أخطاء خلال المباريات لم يعترض أحد، الأهلي والزمالك وبيراميدز هم أكثر الأندية التي تضغط على التحكيم".

وردًا على تعيين محمود عاشور لإدارة مباراتين في الجولة الـ24 قال: "الفترة المقبلة قد تشهد تعيين حكم واحد لإدارة مباراتين في نفس الجولة نظرًا لضغط المباريات خاصة في دوري الدرجة الثانية".

وكان عاشور قد أدار مباراة مصر المقاصة وحرس الحدود ومباراة المصري وإنبي.