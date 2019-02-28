تعليمات فنية صارمة للاعبي الأهلي قبل مباراة بتروجيت

خصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جزءً كبيرًا في مران اليوم لتدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل الفنية، ونقل تعليمات للاعبين

فيما يتعلق بالجانب الفني.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجيت التي تقام يوم الاثنين المقبل في اطار مواجهات الأسبوع الـ26 في

بطولة الدوري.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة ثلاث مجموعات، إلى جانب التركيز على الكرات العرضية، وحرص لاسارتي على منح تعليمات فنية خاصة للاعبين.

وتعرض إسلام محارب لاعب الفريق لكدمة خفيفة، ولكنه استمل المران بشكل طبيعي.