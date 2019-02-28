شاهد.. المصائب تتوالى.. ريال مدريد يتلقى ضربة قوية قبل كلاسيكو الليجا

تعرض نادي ريال مدريد لضربة موجعة أخرى بعد الخسارة أمام غريمه برشلونة مساء أمس الأربعاء، بثلاثية دون رد، وذلك قبل الكلاسيكو المقبل الذي سيجمع بين الفريقين يوم السبت المقبل في الليجا.

ونشر فاران عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام" صورة للإصابة التي تعرض لها في ركبته توضح مدى قوة الإصابة.

وذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن الفرنسي رافاييل فاران مدافع ريال مدريد قد تعرض لإصابة قوية في ركبته بعد تسجيله هدف بالخطأ في مرمى فريقه ليمنح الهدف الثاني لبرشلونة.

وأوضحت الصحيفة أن المدافع الفرنسي خرج

من الكلاسيكو بضمادة على ركبته بعد اصطدامه مع زميله داني كارفاخال في لقطة الهدف الثاني لبرشلونة، ومن المتوقع أن يخضع لفحوصات طبية يوم الجمعة المقبلة، لأنه سيكون عليه أن يستريح يوم الخميس ليقلل من التهاب ركبته.

وسيكون غياب فاران المحتمل عن كلاسيكو الليجا ضد برشلونة يوم السبت المقبل بمثابة ضربة كبرى للمدرب سولاري إذا أخذنا في الاعتبار أن ناتشو لن يكون قادرًا على لعب الكلاسيكو بسبب الإيقاف بعد

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طرده في مباراة ليفانتي الماضية.

وحسم فريق برشلونة تأهله إلى نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا، بعد أن أطاح بغريمه ريال مدريد بثلاثية دون رد، في الكلاسيكو الذي جمع بينهما، مساء أمس الأربعاء، على ملعب ستاد سانتياجو بيرنابيو، معقل الملكي، ضمن منافسات إياب نصف نهائي الكأس.

كانت نتيجة مباراة الذهاب بين برشلونة وريال مدريد على ملعب ستاد كامب نو معقل البلوجرانا، انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، ليتأهل برشلونة بنتيجة 4-1، في مباراة سجل فيها الأوروجواياني لويس سواريز هدفين، وأضاف الفرنسي فاران الثالث بالخطأ في مرماه.

وينتظر برشلونة الفائز من طرفي نصف النهائي الآخر بين فالنسيا وريال بيتيس، على أن تكون المباراة النهائية على ملعب بينتو فيامارين.