اتحاد الكرة يوقع غرامة مالية على سيد عبدالحفيظ

قررت لجنة المسابقات باتحاد الكرة برئاسة، عامر حسين، توقيع غرامة مالية على سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي. سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في الأهلي. أعلنت اللجنة تغريم سيد عبدالحفيظ 5 آلاف جنيه بعد طرده في لقاء الأهلي والجونة، للاعتراض على الحكم.

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