وليد سليمان يخوض تدريبات بدنية في تمرين الأهلي

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات البدنية، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش،وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت اشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال.
واقترب سليمان، من العودة للمشاركة الجماعية، بعد
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بتروجيت التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.
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