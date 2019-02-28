لاسارتي يحاضر لاعبي الأهلي قبل مواجهة بتروجيت

عقد مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم

صباح، اليوم الخميس، على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بتروجيت التي تقام، الاثنين المقبل، فيإطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.

وتحدث لاسارتي مع اللاعبين في بعض الأمور الفنية الخاصة بمواجهة الفريق البترولي، وتحفيزهم لاستكمال الانتصارات التي حققها الفريق في الفترة الأخيرة.