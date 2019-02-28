مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب

أعلن د. محمود سعد، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب مواليد 2001، المقرر إقامتها فى مصر خلال أبريلالمقبل.
أكد محمود سعد، أن المنتخبات الثلاثة المشاركة فى البطولة، إلى جانب مصر البلد المستضيف، هى المغرب وليبيا والجزائر،
تأتى البطولة ضمن استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام نهائياتها فى موريتانيا العام المقبل.
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