الارشيف / اخبار الرياضه

مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

 أعلن د. محمود سعد، المدير الفنى للاتحاد المصري لكرة القدم، مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا لمنتخبات الشباب مواليد 2001، المقرر إقامتها فى مصر خلال أبريل

المقبل.

 أكد محمود سعد، أن المنتخبات الثلاثة المشاركة فى البطولة، إلى جانب مصر البلد المستضيف، هى المغرب وليبيا والجزائر،

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D
ومن المقرر أن تصل يوم 3 أبريل، بينما ستقام مباريات البطولة أيام 6 و8 و10 أبريل بالإسكندرية.

 تأتى البطولة ضمن استعدادات منتخب الشباب للتصفيات المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية، التى تقام نهائياتها فى موريتانيا العام المقبل.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مواعيد مباريات بطولة شمال أفريقيا للشباب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا