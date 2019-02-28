رياضة | إصابة نجم الأهلي قبل مباراة بتروجت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة نجم الأهلي قبل مباراة بتروجت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعرض إسلام محارب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لكدمة خفيفة، في مران اليوم استعدادا لموقعة بتروجت في الدوري.

ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل في اطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري.

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واستكمل إسلام محارب نجم الأهلي المران بشكل طبيعي استعدادا لمباراة بتروجت في الدوري.

وخصص مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جزء كبيرا في مران اليوم لتدريبات الكرة وتنفيذ بعض الجمل الفنية، ونقل تعليمات للاعبين فيما يتعلق بالجانب الفني.

وأجرى الجهاز الفني تقسيمة بمشاركة ثلاث مجموعات، إلى جانب التركيز على الكرات العرضية، وحرص لاسارتي على منح تعليمات فنية خاصة للاعبين.