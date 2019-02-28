رياضة | الجبلاية تكشف طريقة اختيار الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تكشف طريقة اختيار الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن الحل الذي سيتم اللجوء إليه من أجل تحديد الفرق المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية القارية الموسم المقبل، بسبب إنهاء بطولتي الدوري والكأس بعد المهلة القانونية التي حددها الاتحاد الأفريقي للإعلان عن الأندية التي ستلعب في بطولاته .

وقال "سويلم" في تصريحات إذاعية:" هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة سيتحدث مع مسئولي الكاف عن استثناء للفرق المصرية بحيث يكون هناك فترة سماح إضافية أمامنا لما بعد انتهاء كأس الأمم الافريقية في صيف 2019 ويكون تحدد أو علي الاقل ظهر من الفرق التي سيكون من حقها المشاركة في البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية " .