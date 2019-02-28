رياضة | الجبلاية تكشف طريقة اختيار الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجبلاية تكشف طريقة اختيار الأندية المشاركة في بطولتي إفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشف ثروت سويلم المدير التنفيذي لاتحاد الكرة المصري، عن الحل الذي سيتم اللجوء إليه من أجل تحديد الفرق المصرية التي ستشارك في البطولات الافريقية القارية الموسم المقبل، بسبب إنهاء بطولتي الدوري والكأس بعد المهلة القانونية التي حددها الاتحاد الأفريقي للإعلان عن الأندية التي ستلعب في بطولاته .
وقال "سويلم" في تصريحات إذاعية:" هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة سيتحدث مع مسئولي الكاف عن استثناء للفرق المصرية بحيث يكون هناك فترة سماح إضافية أمامنا لما بعد انتهاء كأس الأمم الافريقية في صيف 2019 ويكون تحدد أو علي الاقل ظهر من الفرق التي سيكون من حقها المشاركة في البطولات الأفريقية دوري الأبطال والكونفدرالية " .
لاسارتي يحسم موقفه من صفقة الموسم في الأهلي
وحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وحصل مسؤولو الأهلي على عدد من الترشيحات للاعبين أجانب لبحث ضم أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة لاسارتي في صفقة جديدة قوية.
وأجل لاسارتي مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق، في الوقت الحالي في ظل المباريات المتتالية التي يخوضها الفريق، على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع كاملا.
مخطط ثنائي الأهلي للرحيل إلى أوروبا
ويخطط كريم وليد نيدفيد ومحمد هاني ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي للرحيل عن القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
ويبحث وكيلا كريم وليد ومحمد هاني، تسويقهما في أوروبا، وجلب عروض لهما بعد تألقهما خلال المباريات في الفترة الأخيرة تحت قيادة المدير الفني الأوروجوياني مارتن لاسارتي.