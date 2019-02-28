رياضة | تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بترو أتلتيكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعديلات في تشكيل الزمالك أمام بترو أتلتيكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يدرس السويسري كريستيان جروس المدير الفني لفريق الكرة الاول بنادي الزمالك إجراء بعض التعديلات في تشكيل الابيض قبل مواجهة بترو اتليتكو الانجولى في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.

ويفكر المدير الفني للفريق الابيض الدفع بواحد من الثنائي محمود علد العزيز او احمد زيزو لتعويض غياب طارق حامد بعد ايقافه لحصوله على انذارين.

ويجهز السويسري جروس الثنائي حميد احداد وأيمن حفني للدفع بهما في مواجهة بترو اتليتكو، بعد التأكد من غياب محمود عبد المنعم كهربا بسبب إيقافه من قبل الإدارة.

ويواجه فريق الزمالك نظيره بترو أتليتكو الأنجولي يوم الأحد المقبل ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دور المجموعات لبطولة الكونفدرالية الافريقية، حيث يحتل الزمالك المركز الرابع والأخير في المجموعة برصيد نقطتين.