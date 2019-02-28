رياضة | ليستر سيتي يرصد 200 مليون إسترليني للميركاتو الصيفي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليستر سيتي يرصد 200 مليون إسترليني للميركاتو الصيفي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أقر البرازيلي كاسيميرو لاعب وسط ريال مدريد الإسباني بصحة ضربة الجزاء التي ارتكبها ضد لويس سواريز مهاجم برشلونة ، عقب خسارة الفريق الملكي على يد البلوجرانا 3-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأراد كاسيميرو في بداية تصريحاته التي نقلها موقع البرنابيو أن يسلط الضوء على الأداء الرائع للفريق الملكي ضد برشلونة ، حيث قال: لقد عملنا وقاتلنا كثيراً، وكانت لدينا العديد من الفرص، لكن إذا لم تقتل خصمك بالأهداف، يمكن أن يؤذيك كثيراً، وهذا ما حدث.

وأضاف: عندما لا تقتل المباراة ضد فريق بهذه النوعية مثل برشلونة ، فإنه يمكن أن يسبب لك الكثير من الضرر وهذا ما حدث ، سددوا ثلاث تسديدات وسجلوا ثلاثة أهداف.

وحول الافتقار إلى الهدف ، لم يكن كاسيميرو قلقًا ، وقال: لديهم لاعبون رائعون ، لقد قدمنا ​​اليوم شوط أول عظيم ، وأعتقد أنه كان أفضل ما في العام ، لكننا لم نترجم فرصنا لأهداف ولم نحقق ذلك.

Advertisements

ثم سُئل عن ضربة الجزاء التي تسبب بها ضد لويس سواريز ، ورد كاسيميرو قائلا: ركلة الجزاء لسواريز كانت واضحة، ولهذا السبب لم أحتج على إحتسابها ، حاولت أن أخرج الكرة ولكن كان سواريز أكثر ذكاء مني، ولا شيء آخر.

وعن فينيسيوس جونيور ، قال كاسيميرو: التحدث عن فينيسيوس فقط غير عادل، فهو جريء وشجاع، ولا يخاف من أي شيء، ومستواه رائع هذا الموسم.

وحول فقدان الريال لأهداف كريستيانو رونالدو ، أوضح كاسيميرو: لا يمكننا الحديث عن كريستيانو رونالدو لأنه لم يعد معنا ، لدينا لاعبين ممتازين في فريقنا ونعمل على تسجيل العديد من الأهداف ، قبل أسبوع كنا نتحدث عن أن كريم بنزيمة هو أفضل رأس حربة في العالم، وأن فينيسيوس لاعبًا عظيمًا وأن لديه الكثير من المستقبل أمامه ، علينا أن نحارب بما لدينا من لاعبين.

وأتم: هزيمة مؤلمة، نحن حزينون، لكن الكأس بطولة انتهت بالفعل بالنسبة لنا، يجب أن نستمر ونفكر في ما تبقى من ألقاب.