رياضة | الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات البدنية، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت اشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال.
واقترب سليمان، من العودة للمشاركة الجماعية، بعد خضوعه لبرنامج بدني قوي، اشتمل على مران بالكرة.
وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.
وعقد الأوروجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة مع لاعبيه قبل انطلاق مران الفريق الأحمر اليوم الخميس، على ستاد مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.
وحرص لاسارتي خلال هذه المحاضرة على تحفيز لاعبيه ومطالبتهم بالتركيز في المباريات المقبلة، ومواصلة تحقيق الانتصارات في بطولة الدوري الممتاز.
ويستعد الأهلي لمواجهة بتروجت يوم الاثنين المقبل على ستاد بتروسبورت في إطار مباريات الجولة السادسة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.
وحسم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي موقفه من التعاقد مع صفقة قوية لتدعيم القلعة الحمراء في الفترة المقبلة.
وحصل مسؤولو الأهلي على عدد من الترشيحات للاعبين أجانب لبحث ضم أحدهم في الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل رغبة لاسارتي في صفقة جديدة قوية.
وأجل لاسارتي مناقشة الأسماء المرشحة للانضمام إلى صفوف الفريق، في الوقت الحالي في ظل المباريات المتتالية التي يخوضها الفريق، على أن يتم بعد ذلك تقييم الوضع كاملا.