رياضة | الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يقترب من استعادة خدمات وليد سليمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أدى وليد سليمان، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بعض التدريبات البدنية، على هامش مران الفريق الذي أقيم صباح اليوم على ملعب التتش، وذلك ضمن البرنامج الذي يخضع له تحت اشراف أليخاندرو، مخطط الأحمال.

واقترب سليمان، من العودة للمشاركة الجماعية، بعد خضوعه لبرنامج بدني قوي، اشتمل على مران بالكرة.

وأدى الأهلي مرانه صباح اليوم على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة بتروجت التي تقام يوم الاثنين المقبل، في إطار مواجهات الأسبوع الـ26 في بطولة الدوري العام.