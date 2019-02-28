رياضة | برشلونة على موعد مع إنجاز تاريخي في نهائي كأس الملك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة على موعد مع إنجاز تاريخي في نهائي كأس الملك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فاز برشلونة على غريمه ريال مدريد في عقر داره ملعب "سانتياجو برنابيو" بنتيجة (3-0)، في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا ليتأهل للنهائي الـ41 في تاريخه.

وضرب البلوجرانا موعدًا في النهائي الذي يقام في 25 مايو المقبل، بملعب "بنيتو فيامارين" معقل ريال بيتيس في مدينة إشبيلية، أمام المتأهل من نصف النهائي الثاني، بين فالنسيا وريال بيتيس، حيث يتطلع لتحقيق إنجاز تاريخي.

ويعد برشلونة هو المتربع على عرش بطولة كأس الملك عن جدارة بـ30 لقبا و40 مباراة نهائية، وهذا العام سيبحث إشبيلية عن إنجاز تاريخي وهو الفوز باللقب 5 مرات متتالية.

وحتى الآن يتساوى برشلونة الفائز باللقب منذ 2015 وحتى 2018 في الفوز 4 مرات متتالية بكأس الملك مع ريال مدريد، الذي حصد اللقب بين عام 1905 و1908 وكذلك أثلتيك بلباو الفائز بالبطولة بين 1930 و1933.

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وسيكون هذا النهائي السادس على التوالي لبرشلونة الذي خسر في 2014 أمام ريال مدريد في ملعب "ميستايا" والذي استطاع أن يخرج منتصرًا من النهائي منذ 2015.

وفي حال تواجه برشلونة مع فالنسيا فإن هذه ستكون المرة الرابعة التي يلتقي فيها الفريقان في نهائي كأس الملك، علمًا بأن البرسا كان قد فاز عام 1952 (4-2) وفي 1971 (4-3) فيما فاز فالنسيا عام 1954 (3-0).

وفي حال واجه ريال بيتيس، فإن هذا النهائي سيكون الثاني بين الفريقين في النهائي بعد الوحيد الذي خاضاه عام 1997 عندما انتصر الفريق الكتالوني (3-2).