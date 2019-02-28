رياضة | لعشاق المصارعة.. أحداث مثيرة في عرض الرو الأخير أبرزها عودة "رومان رينز"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لعشاق المصارعة.. أحداث مثيرة في عرض الرو الأخير أبرزها عودة "رومان رينز" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ البث التلفزيوني لعرض الرو هذا الأسبوع بمشاهد من حديث النجم الكبير رومان رينز في عرض الرو قبل عدة شهور عندما أعلن عن تخليه عن لقب WWE العالمي بسبب عدم قدرته على الاستمرار في العمل بعد عودة مرض اللوكيما الذي غاب عنه سنوات عديدة، وذلك تمهيدا لظهوره مجددا في هذا العرض عقب غيابه الطويل.

وتحدثت رينز عن الطرق التي دعمه به الجمهور من خلال الرسائل وكل الطرق المتاحة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وقال إنه كان سعيدا للغاية بذلك الدعم الذي حصل عليه منهم ولدعواتهم إلى الله من أجل شفائه، وأكد أن ذلك عنى له الكثير وشعر بالمحبة الكبيرة من كل هؤلاء، وهو ما منحه القوّة والرغبة بالاستمرار والعودة من جديد لعمله.

النزال الأول: ليس على اللقب

فريق ريكوشيت وألييستر بلاك -يهزم- فريق سكوت داوسن وداش وايلدر

النزال الثاني

فريق روندا راوزي ونتاليا -يهزم- فريق روبي رويت وسارا لوغان

انتهى النزال لمصلحة فريق راوزي بقرار من الحكم بسبب تدخل النجمة بيكي لينش وهجومها على نتاليا بالعكاز عندما حاولت إبعادها والتحدث معها عندما ظهرت من بين الجماهير بشكل مفاجئ، وتحول الأمر لمعركة بينها وبين روندا راوزي لكنّ المسؤولين أسرعوا للفصل بينهن خلال ثوانٍ معدودة، وانتهى المشهد باعتقال بيكي بسبب تصرّفها الذي حذّرها منه المدير التنفيذي تربل اتش الأسبوع الماضي.

النزال الثالث

كيرت انجل -يهزم- جيندر مهال

النزال الرابع: بطولة القارّات

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فين بالور -يهزم- ليو راش

النزال الخامس

برون سترومان -ضد- بوبي لاشلي

النزال السادس: بلا قوانين

دور ماكنتير -يهزم- دين أمبروز

النزال السابع

فريق بايلي وساشا بانكس -يهزم- فريق نايا جاكس وتامينا سنوكا

دخل المدير التنفيذي تربل اتش إلى الحلبة برفقة زوجته ستيفاني مكمان بينما احتشد النجوم عند المدخل وتحدث عن هذا العرض المميز الذي شهد عودة النجم رومان رينز بعد تعافيه من المرض، وقال إن الإثارة مستمرة مع الاحتفال بمولد الأسطورة ريك فلير ال70، وطلب من الجماهير الترحيب بالأساطير شون مايكلز وريكي ستيم بوت وكيرت انجل والأيقونة ستينغ الذين انضموا له في الحلبة.

عرض تربل اتش مقطع فيديو على الشاشة الكبيرة يقدم لقطات تاريخية مهمة لريك فلير قبل أن تكشف ستيفاني عن نسخة خاصة من حزام العالم للوزن الثقيل السابق سيتم تقديمها للأسطورة، وبينما طلب هنتر من الجمهور الترحيب بفتى الطبيعة الذي سينضم لهم في الحلبة، عادت الكاميرات خلف الكواليس وركزت على الظهور المفاجئ للنجم الكبير ديف باتيستا.

حيث اقتحم باتيستا غرفة ريك فلير وسمعت أصوات تحطيم بداخلها قبل أن يغادرها وهو يجر الأسطورة على الأرض، وسأل تربل اتش إن كان قد حاز على انتباهه الآن، هرع هنتر وعاد راكضا لخلف الكواليس من أجل الاطمئنان على صح فلير بعد ذلك الهجوم، ولم يجد باتيستا الذي غادر المكان بعد ذلك المشهد.