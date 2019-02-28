رياضة | مانشستر يونايتد في ورطة بسبب دي خيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مانشستر يونايتد في ورطة بسبب دي خيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعاني نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي من أزمة بسبب عدم إقناع حارس مرمى الفريق ديفيد دي خيا بالتوقيع على عقد جديد يبقيه بين جدران أولد ترافورد.

وينتهي عقد الحارس الدولي الإسباني مع مانشستر يونايتد في يونيو المقبل 2019، بينما يحق للنادي تمديد العقد لعاو واحد، لكن في هذه الحالة لن يستمر دي خيا وربما يفقد يونايتد حتى إمكانية الاستفادة المالية من رحيله.

وواصل اليونايتد مفاوضاته مع دي خيا ورفع عرضها الأخير لراتبه من 350 ألف جنيه استرليني، إلى 400 ألف جنيه استرليني، لكن اللاعب لم يضع توقيعه على أي ورقة رسمية حتى هذه اللحظة.

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وأكدت صحيفة التايمز أن مماطلة دي خيا في التجديد شجعت أندية عدة للاقتراب منه ومحاولة استمالته من أجل الفوز بصفقة قوية لتأمين مرماها.

وأوضحت الصحيفة البريطانية أن أندية كبرى في أوروبا مثل باريس سان جيرمان، ويوفنتوس باتت الآن مهتمة باللاعب، بل وبدأت التواصل مع وكيله البرتغالي المعروف، خورخي مينديز لبحث شروط اللاعب ومطالبه المادية.

وأشارت إلى أن هذه المستجدات قد تدفع مينديز للانتظار قليلا والاستماع للعروض الجديدة التي قد تذهب بدي خيا بعيدا عن ملعب أولد ترافورد.